Українізація у клубі

Луганський клуб вирвав мінімальну перемогу у Колоса (1:0). Віктор Скрипник взяв участь у традиційній пресконференції після поєдинку.

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Ще перед запитаннями журналістів у луганському клубу зазначили, що відповіді головного тренера будуть перекладати з російської на українську мову. Здається, що у Зорі йде активна українізація клубу.

Відео з пресконференції тренера Зорі

Відзначимо, що з 6 жовтня інстаграм команди почали вести державною мовою. До цього усі пости були виключно російською.