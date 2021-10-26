Українізація у клубі
Луганський клуб вирвав мінімальну перемогу у Колоса (1:0). Віктор Скрипник взяв участь у традиційній пресконференції після поєдинку.
Дивіться також Розлючені фанати Барселони напали на автомобіль тренера команди: відео
Ще перед запитаннями журналістів у луганському клубу зазначили, що відповіді головного тренера будуть перекладати з російської на українську мову. Здається, що у Зорі йде активна українізація клубу.
Відео з пресконференції тренера Зорі
Відзначимо, що з 6 жовтня інстаграм команди почали вести державною мовою. До цього усі пости були виключно російською.
- Зоря після 12-ти матчів здобула 23 очки. Клуб із Луганська йде на четвертій позиції в УПЛ.
- Наступний поєдинок Зоря зіграє на виїзді проти Руху в 1/8 фіналу Кубка України.