Зоря – Колос 1:0

Гол: Аллах'яр, 38

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Зоря вийшла на 4-е місце

У першому таймі Зоря та Колос продемонстрували вкрай непривабливий футбол. Всього один удар у площину воріт на дві команди. На щастя, цей єдиний удар виявився результативним.

Луганці перехопили м'яч у центрі поля: Хомчановський віддав на Булецу, який на фланзі знайшов Шахаба. Іранець прострілив на свого земляка Аллах'яра, який на дальній стійці замкнув передачу.

Відео голу Аллах'яра



У другому таймі команди не змінили стиль гри. Відразу після перерви Зоря могла забити вдруге та, мабуть, закрити м'яч. Нагоду відзначитися змарнував Олександр Гладкий. Ветеран луганців пробив з гострого кута в руки Фесюну.

Під завісу гри Зоря отримала ще два шанс подвоїти перевагу. Обидва моменти луганців "запоров" Гладкий. Спершу Зоря втекла у контратаку, але Гладкий затягнув з ударом. Згодом Олександр не зумів реалізувати вихід віч-на-віч.

У підсумку підопічні Віктора Скрипника відстояла мінімальну перевагу. Завдяки перемозі Зоря набрала 23 очки та вийшла на 4-е місце. Колос, маючи 11 очок, посідає 11-е місце.