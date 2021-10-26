Украинизация в клубе
Луганский клуб вырвал минимальную победу у Колоса (1: 0). Виктор Скрипник принял участие в традиционной пресс-конференции после поединка.
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Еще перед вопросами журналистов в луганском клубе отметили, что ответы главного тренера будут переводить с русского на украинский язык. Кажется, что в Заре идет активная украинизация клуба.
Видео с пресс-конференции тренера Зари
Отметим, что с 6 октября инстаграм команды начали вести на государственном языке. До этого все посты были исключительно на русском.
- Заря после 12-ти матчей получила 23 очка. Клуб из Луганска идет на четвертой позиции в УПЛ.
- Следующий поединок Заря сыграет на выезде против Руха в 1/8 финала Кубка Украины.