Украинизация в клубе

Луганский клуб вырвал минимальную победу у Колоса (1: 0). Виктор Скрипник принял участие в традиционной пресс-конференции после поединка.

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Еще перед вопросами журналистов в луганском клубе отметили, что ответы главного тренера будут переводить с русского на украинский язык. Кажется, что в Заре идет активная украинизация клуба.

Видео с пресс-конференции тренера Зари

Отметим, что с 6 октября инстаграм команды начали вести на государственном языке. До этого все посты были исключительно на русском.