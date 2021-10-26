Показали своє невдоволення

Барселона 24 жовтня зустрілась з Реалом у традиційному "ель класико". Каталонський клуб вдома поступився супернику з рахунком 1:2. Єдиний гол за господарів забив Серхіо Агуеро на останній хвилині матчу.

Більше про гру Реал переміг Барселону в "ель класико", Агуеро забив перший гол за "блаугранас": відео

Після поєдинку на головного тренера Барселони Рональда Кумана чекала зовсім непривітна зустріч із уболівальниками. Розлючені фанати атакували автомобіль наставника, коли той виїжджав із території стадіону. Уболівальники намагались зупинити автівку, щоб у лиці нідерландцю висловити своє невдоволення.

Незадоволені фанати освистали Кумана, вигукували у його сторону погані слова та били по капоту. Куман так і не вийшов зі свого автомобіля, йому швидко вдалось покинути територію біля "Камп Ноу".

Фанати атакували авто Кумана: відео

Після цього у твітері Барселони з'явилась заява, у якій жорстко засудили дії каталонських уболівальників.

Барселона публічно засуджує жорстокі і зневажливі дії, з якими зіткнувся наш тренер при виїзді з "Камп Ноу". Клуб прийме заходи безпеки і дисциплінарні заходи, щоб подібні події не повторювалися,

– йдеться у пост.