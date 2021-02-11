"Премія миру": Віталій Кличко отримав почесну нагороду від WBC

Легендарний боксер з України Віталій Кличко навіть після завершення кар'єри продовжує розвивати бокс у своїй країні. За цей вклад Всесвітня боксерська ради вручила нагороду українцю.

Єдиний "вічний" чемпіон світу у важкій вазі за версією WBC та мер Києва Віталій Кличко поповнить свій музей досягнень ще однією нагородою.

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Чергова нагорода для Кличка

Український боксер отримав від Всесвітньої боксерської ради (WBC) "Премію миру-2020". Таку нагороду вручають спортсменам, які популяризують та розвивають бокс.

Цікаво, що нещодавно Кличко-старший посів високе 4 місце у рейтингу найкращих боксерів важкої ваги за версією авторитетного видання Boxrec.com. Випередили 49-річного українця лише Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі та Володимир Кличко, який з великим відривом очолив цей список.

До слова, у червні 2018 року Віталій став першим з громадян України, який був включений до Міжнародної зали боксерської слави. У грудні 2020 року його також поповнив і Володимир.



"Премія миру" для Віталія Кличка / Фото з Klitschko-brothers.com