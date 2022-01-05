Празька Славія оголосила про трансфер ще одного українця

Український захисник Максим Таловеров переїхав з Ческе-Будвіце до празької Славії. Контракт укладений до 2026 року.

Сума трансферу становитиме 700 тисяч євро.

Дивіться також Захисника збірної України продали в останній день 2021 року

"Я пишаюся тим, що гратиму за такий клуб як Славія. Для мене це однозначно найкраща команда Чехії. Я дуже радий бути тут", – заявив Таловеров.

Хто такий Максим Таловеров

Таловеров є вихованцем академії донецького Шахтаря. Після закінчення академії він грав у молодіжній команді київського Арсеналу та донецького Олімпіка. Після чого став гравцем Ческе-Будвіце.

Цього сезону Максим взяв участь у 16 ​​матчах, у яких результативними діями не відзначився. Після 19 турів Ческе-Будвіце посідає восьме місце у чемпіонаті.

У березні цього року Максим дебютував за молодіжну збірну України, у складі якої відіграв сім матчів.