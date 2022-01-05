Празька Славія оголосила про трансфер ще одного українця
Джерело:інстаграм ФК Славія
Український захисник Максим Таловеров переїхав з Ческе-Будвіце до празької Славії. Контракт укладений до 2026 року.
Сума трансферу становитиме 700 тисяч євро.
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"Я пишаюся тим, що гратиму за такий клуб як Славія. Для мене це однозначно найкраща команда Чехії. Я дуже радий бути тут", – заявив Таловеров.
Хто такий Максим Таловеров
Таловеров є вихованцем академії донецького Шахтаря. Після закінчення академії він грав у молодіжній команді київського Арсеналу та донецького Олімпіка. Після чого став гравцем Ческе-Будвіце.
Цього сезону Максим взяв участь у 16 матчах, у яких результативними діями не відзначився. Після 19 турів Ческе-Будвіце посідає восьме місце у чемпіонаті.
У березні цього року Максим дебютував за молодіжну збірну України, у складі якої відіграв сім матчів.