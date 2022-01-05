Сумма трансфера составит 700 тысяч евро.

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"Я горжусь тем, что буду играть за такой клуб как Славия. Для меня это однозначно лучшая команда Чехии. Я очень рад быть здесь", – заявил Таловеров.

Кто такой Максим Таловеров

Таловеров является питомцем академии донецкого Шахтера. После окончания академии он играл в молодежной команде киевского Арсенала и донецкого Олимпика. После чего стал игроком Ческе-Будвице.

В этом сезоне Максим принял участие в 16 матчах, в которых результативными действиями не отличился. После 19 туров Ческе-Будвице занимает восьмое место в чемпионате.

В марте этого года Максим дебютировал за молодежную сборную Украины, в составе которой отыграл семь матчей.