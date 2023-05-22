ФІФА продовжила дозвіл для легіонерів самовільно залишати УПЛ: які нові винятки з правила

Головний футбольний орган світу продовжує діяти не в інтересах українських команд. Втім легіонерам, які свідомо приїхали в Україну після початку повномасштабної війни, не дозволять залишати наш чемпіонат в односторонньому порядку.

Минулого року ФІФА ввела контраверсійне правило для клубів з України та Росії. Через війну, яку розв'язала держава-терористка, головний футбольний орган Європи дозволив легіонерам з українських чи російських клубів призупиняти контракти.

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Термін дії цього правила мав закінчитись наприкінці червня цього року. Втім ФІФА прийняла рішення продовжити його дію ще на сезон. Тепер іноземні футболісти та тренери з українських клубів можуть знайти собі тимчасову команду на рік в односторонньому порядку.

Нововведення у правилі ФІФА

Про своє бажання призупинити контракт вони мають повідомити клуб до 1 липня 2023 року. Правда, тепер правило матиме деякі обмеження, яких не було торік:

правилом зможуть скористатися гравці та тренери, які підписали контракт з українським чи російським клубом не пізніше 7 березня 2022 року

гравці та тренери, які підписали або пролонгували договір після вище зазначеної дати, не зможуть скористатися правилом ФІФА

ці гравці та тренери не зможуть використати правило для того, щоб перейти в інший клуб України чи Росії

якщо гравець чи тренер задіють це правило та підпишуть контракт з іншим клубом, вони не зможуть бути об'єктом для трансферу чи оренди протягом сезону

Приклад. Перед сезоном 2022-2023 вінгер Шахтаря Тете в односторонньому порядку призупинив контракт із "гірниками" та на рік підписав угоду з Ліоном. Втім взимку Олімпік віддав бразильця в оренду до Лестера, хоча Тете має постійний контракт із Шахтарем, а не Ліоном. Тепер же в умовного Ліона не буде права заробляти на легіонерах з УПЛ чи Росії.

Шахтар проти ФІФА

Нагадаємо, що Шахтар судився із ФІФА через це правило. Через нього "гірники" втратили більше десятьох провідних легіонерів влітку або ж були змушені продавати їх за вкрай заниженими цінами.

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Крім того, у наступному сезоні Шахтар безкоштовно втратить Тете, Манора Соломона та Вітао, якщо ті не підпишуть нові контракти із донеччанами. У всіх цих гравців завершаться договори з "гірниками" і ті банально не мають змоги продати своїх колишніх лідерів.

Донеччани вимагали від ФІФА компенсацію у розмірі 50 мільйонів євро через це дискримінаційне правило. Клуб навіть подавав апеляцію у Спортивний арбітражний суд, але програв її. Тепер "гірники" мають оскаржити рішення у громадянському суді Швейцарії.