"Що робити далі з футболом": працівники ТЦК з поїзда затримали футбольного арбітра

В Україні з початку повномасштабного вторгнення йде мобілізація. Останнім часом вона посилилася та почали з'являтися історії з затриманням спортсменів працівниками ТЦК.

Нещодавно на вокзалі було зупинено футболіста Хуста Миколу Сираша, якого доставили до територіального центру комплектування та соціальної підтримки й він деякий час був без зв'язку. Тепер же стало відомо про ще один випадок.

Читайте також Футболісти не є привілейованими: ОК "Захід" прокоментувало доставлення гравця Першої ліги в ТЦК

Глобальна загроза проведення футбольних змагань

Журналіст Володимир Звєров повідомив, що працівники ТЦК затримали арбітра ПФЛ в Одесі прямо з поїзда. Ім'я його не називається, але це сталося, коли рефері їхав судити матч аматорів.

Декілька днів він провів у військкоматі, проте згодом суддю таки відпустили. Наразі він знаходиться у себе вдома, але історія стала прецедентом й про неї уже говорять в УАФ.

Арбітри у нас не мають броні від мобілізації. Вони не мають взагалі ніякої потенційної можливості отримати бронь від УАФ, тому що вони не є співробітниками цієї організації. Вони – ФОП, просто співпрацюють з УАФ. Ця ситуація зараз, м'яко кажучи, напружує багатьох арбітрів,

– розповів Звєров.

Він зазначив, що навряд чи мобілізують арбітрів УПЛ, але судді Першої та Другої ліги зараз ставлять багато запитань своєму керівництву, адже не знають як будуть працювати далі. Також журналіст порушив питання майбутнього українського футболу, адже проведення національного чемпіонату може опинитися під загрозою.

"І взагалі щодо їхнього статусу. 300 арбітрів загалом у всіх лігах українських. Якщо арбітрів мобілізують, то десь треба буде шукати нових людей, нових арбітрів. Ось це глобальне питання, яке вже давно обговорюється, але так сильно не підіймається на публіку. Всі ж говорять про новий закон, як він працюватиме, як він працюватиме на практиці. І питання в тому, як цей закон вплине на футбол.

Футбол може втратити гравців, арбітрів і купу людей, які це все обслуговують. В міжсезоння, в тому числі керівництву УАФ, потрібно десь проводити якісь консультації, приймати якісь рішення та глобально ставити питання, що робити далі з футболом", – резюмував Володимир.

. Наразі бронювання від мобілізації мають трішки більше, ніж 40 спортивних організацій. Серед них 6 клубів УПЛ: Динамо, Шахтар, Оболонь, Дніпро-1, Кривбас і Зоря. Нещодавно до них доєднався також чинний лідер Першої Ліги Карпати. Всіх їх визнали критично важливою інфраструктурою для функціонування економіки України та забезпечення життєдіяльності.

Відзначимо, що напередодні на Закарпатті працівники ТЦК також затримали віцечемпіона України зі спідвею Віталія Лисака. Це сталося на вокзалі у Мукачево.