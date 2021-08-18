Прагне стати олімпійським чемпіоном: Хижняк прийняв рішення щодо кар'єри

Срібний призер Олімпіади-2020 з боксу Олександр Хижняк вирішив не зупинятись на другому місці, а здобути звання олімпійського чемпіона. Українець залишається в аматорах.

Хоче "золото" Олімпіади

Олександр Хижняк у свої 26 років залишається боксувати в аматорах. Українець не має наміру поки що переходити у професіонали.

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Боксер залишиться в аматора на ще один олімпійський цикл, щоб стати олімпійським чемпіоном у Парижі-2024. Хижняк пригадав фінальний бій на Олімпіаді-2020 проти Геберта Соузи. Олександр зізнався, що навіть не бачив того фатального удару від бразильця.

Після прильоту наші призери Олімпіади відвідали Офіс Президента України. Володимир Зеленський нагородив наших спортсменів медалями "За заслуги".

"Був впевнений, що цей шлях приведе до олімпійського золота. Але, знаєте, я пропустив той удар у фіналі. Якщо чесно, не бачив його навіть. Він прилетів нізвідки і влучив. Я швидко відновився, і рішення судді точно не розумію і не поділяю. І мені максимально допомагають, щоб я залишився на ще один олімпійський цикл і виграв золото в Парижі", – зазначив срібний призер у Токіо.

"Думаю, продовжимо цей шлях"

Українець не збирається заглядати у майбутнє. Але він та його команда планують і хочуть пройти цей олімпійський шлях знову, щоб здобути "золото" на французькій землі.

Потрібно продовжити шлях і залишитися в олімпійському боксі, щоб взяти золото. Але, звичайно, згадувати з приводу результату в Парижі не варто. Але ми плануємо і хочемо пройти, напевно, ще один олімпійський цикл і здобути золоту медаль в Парижі. Думаю, продовжимо цей шлях,

– відповів український боксер.