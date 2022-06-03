Пожинайте плоди свого людожерства, – Саладуха про нові спортивні санкції проти росіян

Росію позбавили права на проведення чемпіонату Європи-2023 з художньої гімнастики. Турнір мав би відбутися у Москві у травні наступного року.

Саладуха: Це заслужена кара за усі злочини, які чинить їхній диктатор

Народна депутатка Ольга Саладуха та колишня легкоатлетка відреагувала на позбавлення Росії права прийняти чемпіонат світу з художньої гімнастики у 2023 році. Вона наголосила, що це заслужене покарання для росіян.

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Це заслужена кара за усі злочини, які чинить їхній диктатор. Багато років спортсмени РФ допомагали формувати його культ, потім йому поклонялися, нарешті, активно включилися в пропаганду війни, як головної ідеї сучасної Росії. Тепер пожинайте плоди свого людожерства. Нагадаю, що це лише епізод в цілій низці аналогічних рішень міжнародних спортивних організацій,

– написала Саладуха.

"А ще успішно діє бан на участь в змаганнях під прапором РФ та білорусі на інших спортивних майданчиках світу.

Спортивні санкції безпрецедентні. Але безпрецедентно жорстокі й дії агресора на нашій землі. І вони змушують нас вимагати більшого – повного очищення міжнародних спортивних організацій від росіян. Тут ми не відступимо, адже з абсолютним злом не може бути компромісів", – додала колишня спортсменка.

Росіян та білорусів відсторонили від змагань

Початково змагання мала прийняти Москва у травні 2023 року, але через те, що європейські санкції перешкоджають виконанню контрактних зобов’язань, турнір звідти забрали.

Приймання заявок на проведення ЧЄ-2023 здійснюватиметься до 24 червня 2022 року.

Виконавчий комітет European Gymnastics ухвалив рішення оголосити приймання нових заявок на організацію чемпіонату.

На початку березня 2022 року унаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну за підтримки Білорусі в лютому 2022 року російські та білоруські гімнасти були усунуті від міжнародних змагань під егідою Міжнародної федерації гімнастики (FIG).

Ольга Саладуха: що відомо