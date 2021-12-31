Поєдинок ще може відбутися: у WBC ухвалили рішення щодо бою Ф'юрі – Уайт

Світова боксерська рада схвалила розподіл гонорару в потенційному бою між своїм чемпіоном у суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі та обов'язковим претендентом Ділліаном Уайтом. На таких цифрах наполягла промоутерська компанія Top Rank.

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Top Rank представляє інтереси Ф'юрі. Проте його супернику не подобається сума фінансової винагороди.

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З самого початку команда Уайта не була згодна з цією пропорцією. Наразі не незрозуміло, чи погодиться Діллан битися зі своїм земляком.

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Ми призначили бій у вівторок. Розподіл гонорару у пропорції 80 на 20 обумовлений гонорарами, які бійці заробили у своїх останніх поєдинках, – сказав Сулейман.

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