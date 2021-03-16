Поєдинок Ф'юрі – Джошуа може несподівано зірватися

Джерело:TalkSport
Не встигли Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі підписати контракт на 2 поєдинки, як виникли проблеми з організацією першого бою. Перешкодою може стати місце поєдинку.
Перший бій між чемпіоном WBC Ф'юрі і володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Джошуа може бути перенесений на листопад – грудень 2021 року.
До речі Джошуа та Ф'юрі відмовляться від бою з Усиком
Повідомляється, що сторони мають 2 тижні, щоб досягти домовленості про місце проведення поєдинку. За попередньою інформацією, найбільш реально, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.
Якщо протягом 2 тижнів команди Джошуа та Ф'юрі не визначать місце поєдинку, то він не відбудеться влітку 2021 року.
Окрім того, зросте плата за місце проведення бою з 50 мільйонів фунтів стерлінгів у червні до 150 у грудні.
Водночас джерело з Top Rank повідомив ESPN, що сторони мають 30 днів, щоб визначитися з місцем поєдинку.