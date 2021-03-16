Поєдинок Ф'юрі – Джошуа може несподівано зірватися

Не встигли Ентоні Джошуа й Тайсон Ф'юрі підписати контракт на 2 поєдинки, як виникли проблеми з організацією першого бою. Перешкодою може стати місце поєдинку.

На все про все 2 тижні

Перший бій між чемпіоном WBC Ф'юрі і володарем титулів WBA, IBF, WBO і IBO Джошуа може бути перенесений на листопад – грудень 2021 року.

До речі Джошуа та Ф'юрі відмовляться від бою з Усиком

Повідомляється, що сторони мають 2 тижні, щоб досягти домовленості про місце проведення поєдинку. За попередньою інформацією, найбільш реально, що бій відбудеться у Саудівській Аравії.

Якщо протягом 2 тижнів команди Джошуа та Ф'юрі не визначать місце поєдинку, то він не відбудеться влітку 2021 року.

Окрім того, зросте плата за місце проведення бою з 50 мільйонів фунтів стерлінгів у червні до 150 у грудні.

Водночас джерело з Top Rank повідомив ESPN, що сторони мають 30 днів, щоб визначитися з місцем поєдинку.

Що відомо про бій Джошуа – Ф'юрі

Ще у 2020 році повідомлялося, що британські боксери підписали контракт на 2 поєдинки. Та по факту ніяких конкретних домовленостей досягнуто не було.

У понеділок, 15 березня, іноземні ЗМІ повідомили, що Ф'юрі та Джошуа таки уклали контракт. Інформацію підтвердив Едді Хірн, промоутер Джошуа.

Френк Уоррен, менеджер Ф'юрі, висловив обурення, що Хірн оголосив про поєдинок. Хірн начебто порушив умови договору.

Разом з тим, наразі немає ні точної дати поєдинку, ні місця. За даними ЗМІ, боксери зароблять по 100 мільйонів фунтів стерлінгів.



Ф'юрі – Джошуа / Порівняльна інфографіка Спорт 24​