Помста за нокаут: Олександр Повєткін – Ділліан Уайт – прогноз на реванш

Британський боксер Ділліан Уайт у ніч з 27 на 28 березня спробує помститися росіянину Олександру Повєткіну за поразку. Що прогнозують букмекери – далі в матеріалі.

Перший бій наприкінці літа 2021-го розвивався на користь Уайта. Британець двічі у четвертому раунді відправив Повєткіна у нокдаун. Здавалося, що Уайт легко виграє бій.

До речі Накатані таки стане наступним суперником Ломаченка

Однак Повєткін зумів приголомшити Уайта у наступній трихвилинці. Британець пропустив важкий удар і більше не зміг піднятися – нокаут.

Дата реваншу двічі переносилася. Спершу боксери мали зустрітися наприкінці осені. Однак Повєткін потрапив у лікарню через коронавірус і бій не відбувся.

Вдруге бій мав відбутися на початку 2021 року, однак дату змістили на 27 березня.

Олександр Повєткін – Ділліан Уайт прогноз Favbet

У першому бою Повєткіну вдалося завоювати титул тимчасового чемпіона WBC у важкій вазі. Переможець реваншу у майбутньому зможе зустрітися з чинним чемпіоном, яким наразі є Тайсон Ф'юрі.

Перед поєдинком боксери пройшли офіційну процедуру зважування. Вага Уайта склала 112 кілограмів, що на 8 більше, аніж у Повєткіна.

Як і в першому поєдинку, букмекери вважають Уайта фаворитом. Перемогу британського боксера оцінюють коефіцієнтом 1,26.

Ділліан Уайт обіцяє нокаутувати Повєткіна. Перемогу нокаутом британця оцінюють коефіцієнтом 1,66.

Повєткін вдруге є андердогом протистояння. Шанси росіянина перемогти оцінили коефіцієнтом 3,95. Якщо ж Повєткін знову нокаутує Уайта – коефіцієнт 4.

Разом з тим, у Favbet пропонують зробити ставку, що хтось і з боксерів виграє по очках. Перемогу Уайта рішенням суддів оцінюють коефіцієнтом 4. Якщо ж ідентичної звитяги доб'ється Повєткін – коефіцієнт 19. Нічия у поєдинку оцінена коефіцієнтом 26.

Бій Олександр Повєткін – Ділліан Уайт відбудеться у Гібралтарі. Початок поєдинку близько опівночі за київським часом.