Повєткін розповідав Сашкові, що у нас в Україні щось не так, – дружина Усика

Дружина Олександра Усика розповіла, як її чоловік мав розмову з російським боксером Олександром Повєткіним. Катерина додала, що ця війна добре показала, хто є хто.

Катерина Усик: Як він може знати взагалі, що у нас

Дружина українського боксера розповіла деталі розмови між Усиком та Повєткіним. Російський спортсмен під час спілкування почав заявляти, що в Україні щось не так, що усе це родині Усика здається.

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Я скажу так, що є адекватні боксери, і у російському світі вони теж є. Те, що Повєткін почав щось там розповідати, він не розуміє взагалі нічого. Повєткін Сашкові почав дзвонити, розповідати якісь історії, що щось не так у вас, щось вам здається. Тобто, як він може знати взагалі, що у нас?,

– сказала Катерина Усик.

Катерина додала, що від початку війни в Україні, яку розпочала Росія, багато людей було, які просто включили режим ігнорування. Хоча у мирний час регулярно дзвонили та говорили про "братні народи".

"І плюс багато хто відморозився, не підтримав взагалі, нічого не написав. Тобто у мирний час були дзвінки. Зараз дивлюся — яке братнє серце, Боже мій? Все, війна розкрила всі карти, всіх людей. Боксери, не боксери – просто всіх. На жаль, такою ціною — це просто жах, але всі показали люди, хто є хто, і це, напевно, мало статися", – відповіла дружина чемпіона світу.

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