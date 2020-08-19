Провідні білоруські спортсмени написали відкритого листа, в якому зажадали скасувати результати останніх виборів президента країни.

Лист підписали 204 білоруських спортсмена і тренера. Про це повідомляє "Прессбол".

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Серед підписантів – чемпіонка світу з плавання Олександра Герасіменя, чемпіонка світу в бігу Марина Арзамасова і чемпіонка світу з фрістайлу Олександра Романовська.

Цитуємо лист повністю:

"Керуючись Конституцією Республіки Білорусь, законодавством, ми, будучи частиною народу Республіки Білорусь – джерела влади, вимагаємо:

Визнати минулі 9 серпня 2020 року вибори президента Республіки Білорусь недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки діючого складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності.

Звільнити всіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності. Звільнити і реабілітувати всіх політичних в'язнів.

Зупинити протиправну діяльність співробітників правоохоронних органів і провести перевірки законності їх дій, починаючи з моменту збору підписів для висунення в кандидати у президенти Республіки Білорусь.

Виявити і покарати винних у побитті і звірячих знущаннях над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. Керівники силових структур, відповідальних за насильство, повинні подати у відставку.

Надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.

У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої ​​відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів.

Крім того, дані факти негайно будуть спрямовані в МОК, міжнародні спортивні федерації та комітети", – йдеться в листі.