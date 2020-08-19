200 білоруських спортсменів написали відкритого листа з вимогою перевиборів у країні
Провідні білоруські спортсмени написали відкритого листа, в якому зажадали скасувати результати останніх виборів президента країни.
Лист підписали 204 білоруських спортсмена і тренера. Про це повідомляє "Прессбол".
Дивіться також: Все закінчиться відставкою Лукашенка, – російський експерт
Серед підписантів – чемпіонка світу з плавання Олександра Герасіменя, чемпіонка світу в бігу Марина Арзамасова і чемпіонка світу з фрістайлу Олександра Романовська.
Цитуємо лист повністю:
"Керуючись Конституцією Республіки Білорусь, законодавством, ми, будучи частиною народу Республіки Білорусь – джерела влади, вимагаємо:
Визнати минулі 9 серпня 2020 року вибори президента Республіки Білорусь недійсними через численні факти фальсифікацій і тиску на виборчі комісії. Вимагаємо провести повторні вибори президента Республіки Білорусь у відповідності з усіма міжнародними стандартами, а також відставки діючого складу ЦВК із залученням до передбаченої законодавством відповідальності.
Звільнити всіх громадян, затриманих під час демонстрацій і непричетних до протиправної діяльності. Звільнити і реабілітувати всіх політичних в'язнів.
Зупинити протиправну діяльність співробітників правоохоронних органів і провести перевірки законності їх дій, починаючи з моменту збору підписів для висунення в кандидати у президенти Республіки Білорусь.
Виявити і покарати винних у побитті і звірячих знущаннях над громадянами, затриманими під час мирних демонстрацій. Керівники силових структур, відповідальних за насильство, повинні подати у відставку.
Надати повноцінну медичну, психологічну, правову та матеріальну допомогу всім постраждалим від неправомірних дій представників силових структур.
У разі появи інформації про спроби тиску, погроз звільнення або порушення прав представників спорту, які підписалися під цим листом, всі спортсмени будуть діяти солідарно, аж до можливої відмови від виступу за національну збірну країни або відмови від організації міжнародних і національних спортивних заходів.
Крім того, дані факти негайно будуть спрямовані в МОК, міжнародні спортивні федерації та комітети", – йдеться в листі.
- 9 серпня у Білорусі відбулись президентські вибори.
- Згідно з офіційними результатами, чинний президент Олександр Лукашенко здобув 80,01% голосів, а його головна опонентка Світлана Тихановська – 10,12%.
- Однак на переконання білорусів, вибори були сфальсифікованими.
- Білорусь охопили масштабні мітинги та протести одразу після голосування.
- 11 серпня в країні оголосили загальнонаціональний страйк.
- Під час акцій протесту відомо про щонайменше 5 загиблих (лише чотири офіційно) і майже 1,5 тисячі потерпілих. Крім того, приблизно 7 тисяч людей затримали.