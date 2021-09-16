Повторив рекорд легенди: гравець Аякса забив чотири голи у дебютній Лізі чемпіонів – відео

Аякс 15 вересня вдома розгромив Спортинг у першому турі групового раунду Ліги чемпіонів. Чотири голи у своїй дебютній грі у європейському турнірі забив Алле.

Повторив досягнення легенди

Вже до десятої хвилини зустрічі рахунок у матчі був 0:2 на користь гостей із Нідерландів. Два голи в активі нападника Аякса Себастьяна Алле. Однак на цьому форвард не зупинився.

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У другому таймі 27-річний футболіст забив ще двічі та довів рахунок матчу до розгромного 1:5. Також одним голом у футболці нідерландського клубу відзначився Стівен Бергейс. За португальців гол престижу забив Жуан Паулу Діаш Фернандеш.

Алле вперше зіграв у найпрестижнішому клубному турнірі Європи та ще й відзначився покером (чотири голи). Йому вдалось повторити досягнення легендарного Марко ван Бастена, який у 1992 році оформив чотири голи у футболці Мілана у своєму першому матчі у турнірі.

Завдяки такій результативності Аякс із першого туру захопив лідерство у групі С, випередивши дортмундську Боруссію, Бешикташ та все той же Спортинг.

Алле виступає за нідерландський клуб із січня 2021 року, перейшовши із англійського Вест Хема.

У новому сезоні-2021/2022 нападник вже провів 6 матчів, у яких відзначився 8 голами та одним асистом.

Свій наступний матч у Лізі чемпіонів Аякс зіграє вдома проти Бешикташу (28 вересня).

Спортинг – Аякс відеоогляд матчу