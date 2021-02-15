Чи повторить Баварія досягнення Реала: анонс плей-офф Ліги чемпіонів

Уже 16-го лютого стартує плей-офф найпрестижнішого клубного турніру Європи – Ліги чемпіонів. Після групового етапу, який був зіграний у максимально короткий проміжок часу, з’явилися фаворити на корону чемпіонів Європи. Анонс плей-офф – читайте у матеріалі Спорт 24.

Карантин не відступає

Перш за все слід сказати, що вболівальники поки не повернуться на трибуни стадіонів. Тому статус домашнього матчу практично нівелюється. Більше того, не всі команди зможуть зіграти вдома.

Варте уваги Реформа Ліги чемпіонів стала на крок ближче: деталі

УЄФА переніс три матчі Ліги чемпіонів через нові штами коронавірусу:

матч 1/8 фіналу між Атлетіко і Челсі відбудеться на "Арена Націонале" у Бухаресті (Румунія);

поєдинок між менхенгладбахською Боруссією і Манчестер Сіті відбудеться у Будапешті на "Пушкаш Арені";

гра 1/8 фіналу між РБ Лейпцигом і Ліверпулем відбудеться на "Пушкаш Арені" в Будапешті (Угорщина).

Що буде далі – нікому не відомо, адже все залежить від розвитку пандемії. Світлом у кінці тунелю може стати початок вакцинації.

Анонс 1/8 фіналу

Барселона – ПСЖ

Стадія 1/8 фіналу розпочнеться з двох цікавих поєдинків. Барселона прийме фіналіста Ліги чемпіонів – французький ПСЖ.

Обидва клуби змінили наставників. Якщо Рональд Куман очолив каталонців на початку сезону, то Маурісіо Почеттіно прийшов у ПСЖ тільки взимку.

Хоча Барселона продемонструвала яскраву серію перемог у чемпіонаті Іспанії, все ж у кубкових баталіях каталонці не такі переконливі. Як приклад, поразка у першому матчі півфіналу Кубка Іспанії Севільї (2:0).

Із серйозних суперників, які останнім часом зустрічалися на шляху Барселони, можна назвати хіба Атлетік Більбао. Відтак, результати каталонців можуть ввести в оману.



Фото Getty Images

Для Почеттіно зустріч з Барселоною буде першим випробуванням на чолі ПСЖ. Що цікаво, як гравець Почеттіно виступав за Еспаньйол та провів 13 матчів проти Барселони. У його активі 1 перемога та 3 нічиї. Ще 9 матчів виграла "блауграна".

За відсутності Неймара, який вже традиційно травмується перед 1/8 фіналу, буде цікаво подивитися, що змінив Почетінно в структурі грі парижан.

Головна теза матчу – це зустріч клубів, які протягом останнього часу мають проблеми всередині колективу. Перемога у такому матчі може стати хорошим акселератором для майбутніх перемог.

РБ Лейпциг – Ліверпуль

Що цікаво, наразі у букмекерській компанії Favbet віддають перевагу ПСЖ у контексті перемоги в Лізі чемпіонів. Коефіцієнт на те, що ПСЖ таки виграє Лігу чемпіонів – 1 2 . Водночас перемога Барселони в Лізі чемпіонів сезону-2020/2021 оцінена коефіцієнтом 16. Каталонський клуб уже давно не був андердогом турніру…

Дуель німецьких тренерів – це те, що треба для турніру на вибування. Наставник "биків" Юліан Нагельсман входить у плеяду нового покоління німецьких тренерів. Йому доведеться протистояти мастодонту тренерського цеху – Юргену Клоппу.

У минулому сезоні Нагельсман вже побив декілька рекордів у Лізі чемпіонів, вивівши Лейпциг у півфінал. У цьому сезоні німецький клуб вирішив не збавляти оберти. "Бики" вийшли з групи, де грали проти ПСЖ та Манчестер Юнайтед.

Звісно, Ліга чемпіонів – це зовсім інший турнір й іноді не слід брати до уваги інші змагання. Однак невиразна гра Ліверпуля у 2021 році говорить за "мерсисайдців". Уперше з 2014 року Ліверпуль програв три поспіль матчі в АПЛ…



Фото Getty Images

У Ліверпуля не тільки брак якісних захисників, але й відсутність креативних ідей у нападі. Аномальна кількість асистів Арнольда та Роберстона більше не турбує захист суперників. Шкутильгає результативність у Мане та Фірміно…

Загалом у Ліверпуля перемішалися надто багато проблем: психологічний спад через серію потужних сезонів, кадрові втрати та відсутність свіжої крові. У сукупності це дає великі шанси атакувальному Лейпцигу. Німецький клуб "набив собі шишки" у минулих сезонах і готовий до нових звершень.

Порту – Ювентус

Туринський Ювентус переживає далеко не найкращі часи. Команду Андреа Пірло лихоманить і перемоги чергуються з поразками. "Стара синьйора" вперше за довгий час може не захистити Скудетто.

Втім, Порту, мабуть, не той суперник, що зупинить Ювентус. У цій парі фаворит настільки очевидний, що поразка Ювентуса буде великою сенсацією. Клас туринців набагато вищий, тому "порядок" Порту навряд чи переможе…



Фото Getty Images

Що цікаво, Порту – єдиний представник Португалії в 1/8 фіналу. У компанії Favbet вважають, що саме представник цієї країни має найменші шанси виграти Лігу чемпіонів. Коефіцієнт на те, що країною переможцем Ліги чемпіонів стане Португалія – 121

Наприклад, найбільше букмекери вірять у представників Англії, яких у плей-офф аж три. Перемогу англійського клубу в Лізі чемпіонів оцінюють коефіцієнтом 2,25.

Севілья – Боруссія Д

За підбором футболістів Боруссія, мабуть, набагато краща за Севілью. Однак іспанський клуб надзвичайно непоступливий – можна сказати неприємний.

Хоча на папері Боруссія і фаворит протистояння, однак зараз "джмелі" не готові до звершень. У чемпіонаті Німеччини Боруссія перетворилася у середняка, який не може обіграти аутсайдерів…



Фото Getty Images

"Джмелі" чекають завершення сезону, щоб призначити нового тренера і почати все з чистого листа. Відтак, Севілья матиме непогані шанси у боротьбі за чвертьфінал.

Яскравий слід Боруссія може залишити у гонці бомбардирів. Неймовірний норвежець Ерлінг Голанд вже забив 6 голів та веде боротьбу в гонці "снайперів".

Атлетіко – Челсі

У компанії Favbet пропонують коефіцієнт 4,80, що Голанд стане переможцем гонки бомбардирів . Наприклад, коефіцієнт на перемогу найкращого бомбардира минулого розіграшу ЛЧ Роберта Левандовського – 5,80.

Стадія 1/8 фіналу подарує ще одне цікаве протистояння, в якому зійдеться захисний Атлетіко й новий Челсі. Мадридський клуб веде боротьбу за перемогу в чемпіонаті Іспанії, тому навряд чи серйозно налаштований на тріумф у Лізі чемпіонів.

Справжню міць Атлетіко продемонстрував груповий етап, де "матрацники" були биті Баварією, а потім не змогли переграти резервний склад німців. Очевидно, що команда Дієго Сімеоне не вивісить білий прапор, але й не буде відчайдушно битися за перемогу…



Фото Getty Images

Натомість Челсі – це справжня загадка. Новий наставник лондонців Томас Тухель провів тільки декілька матчів на чолі нової команди. Досі складно сказати, що можна чекати від Тухеля в Челсі… Мабуть, німецькому тренеру ще потрібен час, хоча в Лондоні, як відомо, його нікому не дають…

Хай там як, Челсі – молода та голодна команда, а це саме те, що потрібно у турнірі на вибування. Томас Тухель може додати досвіду своєму колективу, адже менше року тому виводив у фінал ПСЖ.

Лаціо – Баварія

У компанії Favbet оцінюють – коефіцієнт 14. На перемогу Атлетіко – коефіцієнт 16.

Неймовірна Баварія повторила рекорд Барселони сезону-2008/2009, вигравши всі можливі 6 трофеїв. А як щодо рекорду Реала? "Королівський клуб" єдиний зумів захистити звання чемпіонів Європи (при чому двічі). Чи зможе Баварія знову виграти Лігу чемпіонів?

Очевидно, що в цьому сезоні Баварії буде складніше виграти Лігу чемпіонів. Чому? Справа не в суперниках, а в самій Баварії. Чемпіони Німеччини мають серйозні проблеми в обороні – за 20 матчів у Бундеслізі Баварія пропустила 26 голів. Також мюнхенці мали серію з 12 поспіль поєдинків у Бундеслізі, в яких обов’язково пропускали…



Фото AP

Попри це Баварія не відмовляється від високої оборони. Це саме те, що потрібно для Лаціо. Неймовірний Чіро Іммобіле, який обожнює грати на лінії офсайду, може стати страшним сном для оборони німців. На груповому етапі Іммобіле забив 5 голів і веде боротьбу в гонці бомбардирів. У Favbet пропонують коефіцієнт 24, що італієць у підсумку стане найкращим нападником Ліги чемпіонів.

Зараз Баварія грає за бразильським правилом: "ви заб'єте скільки зможете, а ми – скільки хочемо". Та чи правильне воно для сучасних реалій? Хоч би що там було, але саме німецький клуб є фаворитом турніру. Перемогу Баварії у Лізі чемпіонів оцінюють коефіцієнтом 3,60.

Аталанта – Реал

Аталанта й Реал – це ще одні команди, при аналізі гри яких постає більше запитань, аніж відповідей. У Реала на перший план виходять проблеми всередині колективу та неспроможність Зінедіна Зідана взяти ситуацію під контроль.

ЗМІ протягом пів року відправляють французького наставника у відставку, однак Зідана щоразу щось рятує. Здавалося, що після двох поразок Шахтарю Зідан не зможе тренувати Реал. Але збіг обставин дозволяє Реалу в критичний момент вийти у плей-офф…



Фото Getty Images

Щодо Аталанти, то італійська команда втратила стабільність. І не відомо, де "бергамаски" спроможні вистрілити. У цьому протистоянні ключову роль відіграє клас та бажання команд битися за результат.

Боруссія М – Манчестер Сіті

Що цікаво, іспанські та італійські клуби – не фаворити Ліги чемпіонів. На перемогу іспанської команди в Лізі чемпіонів у компанії Favbet пропонують коефіцієнт 4,30. Водночас на італійську – 8. Куди більше шансів у чотирьох представників Німеччини – коефіцієнт 2,80.

Протистояння Боруссії та Манчестер Сіті цілком може побити якийсь рекорд за результативністю в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Обидві команди сповідують атакувальний футбол, від чого виграють тільки вболівальники. Чому цей матч може стати окрасою плей-офф?

По-перше, Манчестер Сіті нарешті набрав форму. Команда Пепа Гвардіоли виграла 16 матчів поспіль, встановивши рекорд Англії. Велику роль у цьому відіграв Ілкай Гюндоган, який своїми вбіганнями з глибини у штрафний майданчик не залишає шансів суперниками.

По-друге, Боруссія – надзвичайно смілива команда в атаці, що продемонструвала у групі з Реалом, Інтером та Шахтарем.



Фото Getty Images

Щороку в Лізі чемпіонів є команда, яка виграє так званий приз глядацьких симпатій. Якщо до цього це були Аталанта й Аякс, то тепер це звання має всі шанси переїхати у Менхенгладбах.

Боруссія гратиме з Манчестер Сіті другим номером – інакше проти Гвардіоли практично неможливо. А це означатиме контратаки, контратаки і ще раз контратаки. Кому як не Гвардіолі знати, що таке німецькі контратаки?