Коли Ярмоленко може повернутися до тренувань після травми: журналіст назвав дату

Лідер київського Динамо Андрія Ярмоленка переніс операцію в жовтні цього року. Журналіст Ігор Циганик назвав терміни відновлення футболіста.

Журналіст зазначив, що зовсім скоро Ярмоленко узятися до покращення своєї фізичної форми. А весною, зможе відновистися повністю.

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Коли слід чекати на повернення Ярмоленка

"Ярмоленко на початку року повинен повністю відійти від травми та почати працювати над своєю фізичною формою. Андрій націлений вже весною повністю відновитися та грати на найвищому рівні", – розповів журналіст.

Що відомо про травму гравця

Нагадаємо, що через травму коліна у серпні-вересні Ярмоленко пропустив чотири матчі киян, зокрема обидві вирішальні зустрічі з Бешикташем у відборі Ліги конференцій.

У жовтні Ярмоленко переніс операцію на коліні. Його прооперували у Барселоні.

За словами головного лікаря Динамо Андрія Шморгуна, відновлення футболіста після травми триватиме протягом чотирьох наступних місяців.

Через ушкодження Ярмоленко не зміг вирушити до табору збірної України на відбіркові матчі Євро-2024 проти Північної Македонії та Мальти. У заявці національної команди його замінив нападник Назарій Русин. Також він пропустив матч кваліфікації на Євро між Україною та Італією.

Ярмоленко у нинішньому сезоні зумів забити чотири голи та зробив результативну передачу.