Журналіст зазначив, що зовсім скоро Ярмоленко узятися до покращення своєї фізичної форми. А весною, зможе відновистися повністю.

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Коли слід чекати на повернення Ярмоленка

"Ярмоленко на початку року повинен повністю відійти від травми та почати працювати над своєю фізичною формою. Андрій націлений вже весною повністю відновитися та грати на найвищому рівні", – розповів журналіст.

До слова. Ярмоленко у нинішньому сезоні зумів забити чотири голи та зробив результативну передачу.

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