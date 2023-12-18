Журналист отметил, что совсем скоро Ярмоленко приступит к улучшению своей физической формы. А весной сможет восстановиться полностью.

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Когда следует ожидать возвращения Ярмоленко

"Ярмоленко в начале года должен полностью отойти от травмы и начать работать над своей физической формой. Андрей нацелен уже весной полностью восстановиться и играть на самом высоком уровне", – рассказал журналист.

К слову. Ярмоленко в нынешнем сезоне сумел забить четыре гола и сделал результативную передачу.

Что известно о травме игрока