Повернення на "Сан-Сіро": Шевченко зможе керувати Дженоа в матчі проти Мілана
Джерело:Tuttomercatoweb
Команда Андрія Шевченка Дженоа 13-го січня завітає у гості до Мілана в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії. Український фахівець зможе керувати своїми підопічними з тренерської лавки.
Шевченко одужав після коронавірусу
Шевченко 9-го січня вдруге здав позитивний тест на COVID-19, після чого пішов на самоізоляцію. Перед кубковою грою 45-річний тренер здав негативний тест на коронавірус.
До речі Головний кандидат на заміну Шевченка відмовився очолити Дженоа
Повідомляється, що Шевченко зможе керувати командою у матчі 1/8 фіналу Кубка Італії проти Мілана. Гра розпочнеться о 22:00.
Зазначимо, що Шевченко вже зустрічався з Міланом, де в статусі футболіста став зіркою. У рамках чемпіонату Італії "грифони" вдома програли 0:3.
Тепер Шевченко вперше повернеться на домашній стадіон Мілана – "Сан-Сіро".
Останній матч Шевченка
- Поєдинок Кубка Італії проти Мілана може стати останнім для Шевченка на чолі Дженоа. Після того, як "грифони" програли Спеції в чемпіонаті Італії, у ЗМІ з'явилися чутки про відставку українця.
- Наразі в активі Шевченка тільки одна перемога з Дженоа в матчі Кубка Італії проти Салернітани. У чемпіонаті Італії справи "грифонів" кепські. Генуезці програли 6 матчів і ще тричі зіграли внічию.
- Через серію невдач клуб посідає 19 місце та ризикує вилетіти із Серії А.
- Керівники Дженоа розділилися у думках щодо майбутнього Шевченка. Екснаставнику збірної України буцімто дали останній шанс.
- Та після цього з'явилася інформація, що Шевченка звільнять навіть попри перемогу над Міланом. Клуб начебто веде з наставником переговори про розірвання контракту.
- Повідомляється, що дострокове припинення співпраці з Шевченком обійдеться Дженоа у 20 мільйонів євро.