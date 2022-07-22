Спершу буде розігрів: Ломаченку хочуть організувати бій зі Стівенсоном

Василь Ломаченко продовжує перебувати в Україні. Однак вже почали з'являтись перші чутки про повернення українського боксера на ринг.

Арум: Я сподіваюся, що Ломаченко повернеться

Глава Top Rank Боб Арум прокоментував можливе повернення на ринг українського боксера. У 023 року промоутер хотів би організувати двобій Василя Ломаченка проти Шакура Стівенсона.

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Але перед цим українцю доведеться провести поєдинок, щоб розігрітись після тривалого періоду без боїв. Швидше за все, що прихильники Ломаченка побачать боксера на ринзі вже у жовтні 2022 року.

Я сподіваюся, що Ломаченко повернеться і все буде гаразд. Хотілося б організувати бій у жовтні. А вже наступного року він матиме багато опцій. Я вважаю, що ми просто зобов'язані провести бій Ломаченко – Стівенсон. Упевнений, цей поєдинок викличе великий інтерес, обидва хлопці хочуть цей бій,

– розповів Боб Арум.

Наразі йде пошук суперника для Ломаченка. Арум сподівається, що восени 2022-го знову вийде на ринг.

Сам Стівенсон чекає на повернення Ломаченка на ринг, адже може спокійно провести двобій проти українця. Раніше Шакур відзначив вчинок Василя, який відмовився від титульного поєдинку заради захисту України у війні проти російського ворога.

Ломаченко близький до повернення на ринг