Повернення легенди: Хаві офіційно став тренером Барселони

Барселона офіційно оголосила про призначення Хаві Ернандеса на посаду головного тренера каталонської команди. Контракт підписаний до літа 2024 року.

Барселона підтвердила призначення Хаві

Контракт Хаві з Барселоною розрахований на 2,5 роки, до кінця сезону 2023/2024.

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Хаві замінить Рональда Кумана, якого звільнили з посади головного тренера ще наприкінці жовтня, після поразки від Райо Вальєкано. З того часу тренера Барселони Б виконував обов'язки наставника каталонської команди.

Презентація тренера відбудеться в понеділок, 8 листопада.

Перший матч під керівництвом Хаві Барселона зіграє у суботу, 20 листопада, дербі проти Еспаньйола.