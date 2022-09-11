Динамо – Львів 1:0

Гол: Буяльський, 32.

Завершився третій ігровий день 4 туру УПЛ. В останньому матчі дня Динамо у номінально домашньому матчі на "Арені Львів" приймав місцевий Львів, пише 24 канал.

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Кияни вкрай невдало почали новий сезон чемпіонату України, програвши Дніпру-1 та Зорі. У четвертому турі на динамівців очікувала битва із аутсайдером ліги, який в перший турах взяв лише один бал.

Мірча Луческу не міг розраховувати на Бєсєдіна, Бущана та Шапаренка. Останні двоє травмувались у матчі з Фенербахче. В той же час повернувся Забарний, який вийшов з перших хвилин в парі з Бурдою.

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Динамо одразу взяло ініціативу під свій контроль, однак вкрай рідко пробивало по воротах опонента. Втім, ще до перерви кияни відкрили рахунок. Буяльський вдало відкрився під простріл Циганкова і без перешкод пробив Ільющенкова з близької відстані.

"Біло-сині" намагались збільшити свою перевагу, однак захист Львова відбивався. В свою чергу у команди Дулуба майже не клеїлась гра в нападі, тому шансів на нічию не було.

Перша перемога киян

Це перші очки Динамо в цьому сезоні УПЛ. Команда Мірчі Луческу одразу злітає на 10 місце в таблиці, тоді як Львів тепер 14-ий.

Вже в четвер кияни зіграють проти АЕКа в Лізі Європи. А наступний тур УПЛ пройде аж на початку жовтня. Динамо буде грати з Минаєм, а Львів прийме Дніпро-1.