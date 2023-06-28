Не тільки Ребров та Шевченко: як Динамо повертало своїх легенд до Ярмоленка

Кияни нерідко запрошували своїх легендарних футболістів після їх від'їздів у Європу. Згадуємо тих, хто оформлював камбек в Динамо та як він склався.

Динамо нарешті оголосило про повернення Андрія Ярмоленка. Вінгер пішов з команди у 2017 році в дортмундську Боруссію, що принесло киянам рекордні 25 мільйонів євро.

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Для "біло-синіх" повернення визначного гравця у команду вже звична ситуація. Особливо такої стратегії любить дотримується Ігор Суркіс, який керує клубом з 2002-го. 24 канал згадує найвідоміші камбеки зірок Динамо.

ВАСИЛЬ РАЦ



Василь Рац / сайт Динамо

Хавбек провів у Києві золоті роки у 80-ті. Він був частиною золотої команди Лобановського, яка у 1986-му виграла Кубок володарів Кубків. У 1989-му Раца придбав Еспаньол.

Правда, там Василь надовго не затримався. Провівши 11 матчів за сезон, Рац повернувся до Динамо на рік та забив двічі за сезон у чемпіонаті СРСР і став чемпіоном.

АНАТОЛІЙ ДЕМ'ЯНЕНКО



Анатолій Дем'яненко / сайт УАФ

Разом із Рацем одним із лідерів того Динамо був захисник Дем'яненко. У 1990-му Анатолій перейшов до Магдебурга, але після всього трьох матчів приєднався до польського Відзева.

Там гравець зіграв лише сезон і у 1992-му повернувся у Динамо. Як виявилось. лише на сезон, протягом якого він забив один гол і став чемпіоном України.

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СЕРГІЙ РЕБРОВ



Сергій Ребров / сайт Динамо

Втім головна хвиля камбеків почалась у 00-і. Ребров провів успішні вісім років в Динамо, вигравши не тільки 8 чемпіонств, а і ставши півфіналістом Ліги чемпіонів.

У 2000-му Сергій поїхав в Європу, де пограв за Тоттенхем, Фенербахче та Вест Хем. Втім там нападник не зміг показати себе на найвищому рівні та у 2005-му повернувся в Динамо.

У перший сезон Ребров був основним та забив 14 голів. Але поступово гравець втрачав місце в основі і у 2008-му перебрався у російський Рубін.

ВЛАДИСЛАВ ВАЩУК



Владислав Ващук / сайт Динамо

Того ж 2005-го до Динамо повернувся і Владислав Ващук. Захисник завоював вісім золотих медалей УПЛ разом з Ребровим, але у 2002-му вирішив відправитись у Москву до Спартака.

Там Влад провів лише сезон, після чого транзитом через Чорноморець повернувся у Динамо. Тут фанати йому вже не були раді через рішення пограти за принципового суперника киян. Втім це не завадило йому зіграти ще три сезони і в одному з них стати чемпіоном.

АНДРІЙ ШЕВЧЕНКО



Андрій Шевченко / сайт Динамо

Звісно ж, найбільш резонансним був камбек Шевченка. У 90-ті Андрій став лідером Динамо, провівши у команді-гегемоні УПЛ п'ять сезонів. Після півфіналу ЛЧ-1999 нападника викупив Мілан.

Там Шева став легендою, вигравши Лігу чемпіонів, Серію А та навіть Золотий М'яч. Ба більше, Андрій ще і став другим голеадором "россонері" в історії. Потім був не надто вдалий період в Челсі та символічне повернення у Мілан.

Але у 2009-му Андрій не повернувся до Києва. Попри солідний вік, Шевченко не загубився у новому Динамо та навіть забив шість голів у єврокубках та 23 – у чемпіонаті за три сезони.

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АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО



Андрій Ярмоленко / сайт Динамо

Тепер же настав час повертати Ярмоленка. Вихованець Десни віддав Динамо аж 10 років та тричі ставав чемпіоном УПЛ. У 2017-му вінгер був проданий у Боруссію з надією на яскраву кар'єру в Європі.

На жаль, там Андрія сильно підкосили травми. Футболіст провів лише сезон в Дортмунді та перейшов у Вест Хем. В Лондоні у Андрія були непогані періоди, але ті ж травми не дали йому стати основним гравцем.

Потім був непоганий сезон в Аль-Айні під керівництвом Сергія Реброва. І ось тепер Андрій повертається у Київ як мінімум на два сезони. Хочеться вірити, що Ярмоленко ще порадує фанатів "біло-синім" яскравою та результативною грою.