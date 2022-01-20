Потужний шанс: непереможний український боксер проведе бій за титул чемпіона світу

У французькому місті Нант 26 лютого непереможений український середньоваговик Богдан Штонда (7-0, 3 КО) проведе поєдинок за титул чемпіона світу IBF серед молоді.

Суперником Богдана стане 22-річний француз Мілан Прат (13-1, 10 КО).

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Генеральний менеджер B1 Promotions Алон Нойман прокоментував майбутній титульний бій.

"Це дуже важливий бій для Богданової кар'єри. Він стане відправною точкою на шляху до ще вищих титулів. Ми робимо все можливе, щоб наш боксер підійшов до поєдинку у найкращій формі, як фізичній, так і психологічній. Ми віримо, що Богдан повернеться до України з перемогою", – заявив Нойман.

Останній бій Штонди

У попередньому поєдинку Штонда переміг досвідченого італійця Франческо Леззі (16-21-2, 3 КО) одноголосним рішенням суддів.