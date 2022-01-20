Соперником Богдана станет 22-летний француз Милан Прат (13-1, 10 КО).

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Генеральный менеджер B1 Promotions Алон Нойман прокомментировал предстоящий титульный бой.

"Это очень важный бой для карьеры Богдана. Он станет отправной точкой на пути к еще высшим титулам. Мы делаем все возможное, чтобы наш боксер подошел к поединку в лучшей форме, как физической, так и психологической. Мы верим, что Богдан вернется в Украину с победой", – заявил Нойман.

Последний бой Штонды

В предыдущем поединке Штонда победил опытного итальянца Франческо Леззи (16-21-2, 3 КО) единогласным решением судей.