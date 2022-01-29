Потужне підсилення: клуб УПЛ оголосив про підписання захисника збірної Сенегалу

Рух оголосив про підписання сенегальського захисника Ельхаджі Папе Діава. Новачок львів'ян встиг пограти у чемпіонатах Франції та Польщі.

За інформацією порталу Tranfsermarkt, контракт розрахований до літа 2024 року. У Львові захисник гратиме під шостим номером.

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Раніше команду Леоніда Кучука посилили голландець Лассана Файє, француз Фредді Плюман та бразилець Едсон.

Після 17 зіграних матчів Рух посідає 11 місце у таблиці Прем'єр-ліги. У першому матчі після поновлення чемпіонату львів'яни зіграють проти Колоса.

Що відомо про Ельхаджі Папе Діава