За інформацією порталу Tranfsermarkt, контракт розрахований до літа 2024 року. У Львові захисник гратиме під шостим номером.
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Раніше команду Леоніда Кучука посилили голландець Лассана Файє, француз Фредді Плюман та бразилець Едсон.
Після 17 зіграних матчів Рух посідає 11 місце у таблиці Прем'єр-ліги. У першому матчі після поновлення чемпіонату львів'яни зіграють проти Колоса.
Що відомо про Ельхаджі Папе Діава
- Діава виступає в Європі з 2015 року, коли перейшов до бельгійського Гел. У Польщі сенегалець грав за Корону з Кельце, у Литві – за Жальгіріс.
- На рахунку Ельхаджі — чотири матчі у чемпіонаті Франції, де захисник представляв Анже та Кан.
- У березні 2019 року Діава провів свій єдиний матч за національну збірну Сенегалу проти Мале (2:1).