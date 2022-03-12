Поцілуй мене в д*пу, хто сказав, що я підтримую Путіна, – екстренер Усика
Джерело:B1 Boxing
Колишній тренер Олександра Усика та Володимира Кличка Джеймс Алі Башир спростував чутки про його відношення до президента Росії. Він також прокоментував вторгнення окупантів на територію України.
"Я з народом України"
Наразі Башир тренує Владислава Сіренка. Він розповів, що нібито його активно обговорюють через те, що він підтримує Володимира Путіна.
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Проте він це заперечив та розкритикував президента Росії.
"Я звернув увагу, що в інтернеті поширюється неправдива інформація, що я підтримую чи висловлювався на підтримку дій так званого президента Володимира Путіна проти українського народу", – сказав Башир.
Для людей, які поширюють таку дурість, я просто хочу сказати – фігня. Ок? Я з народом України, у цьому немає жодних сумнівів. Поцілуй мене в дупу, хто сказав, що я підтримую Володимира Путіна. Ок? Поцілуй мою чорну дупу. Ок? Слава Україні!
– наголосив титулований тренер.
- Башир тренував Усика з другого бою українця на профі-рингу до лютого 2017 року. Під його керівництвом Усик провів 10 поєдинків і став чемпіоном світу в першій важкій вазі за версією WBO.
- На цей час Башир є тренером непереможного українського боксера Владислава Сіренка.
- Також він відомий тим, що входив до тренерського штабу Володимира Кличка.