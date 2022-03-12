"Я з народом України"

Наразі Башир тренує Владислава Сіренка. Він розповів, що нібито його активно обговорюють через те, що він підтримує Володимира Путіна.

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Проте він це заперечив та розкритикував президента Росії.

"Я звернув увагу, що в інтернеті поширюється неправдива інформація, що я підтримую чи висловлювався на підтримку дій так званого президента Володимира Путіна проти українського народу", – сказав Башир.

Для людей, які поширюють таку дурість, я просто хочу сказати – фігня. Ок? Я з народом України, у цьому немає жодних сумнівів. Поцілуй мене в дупу, хто сказав, що я підтримую Володимира Путіна. Ок? Поцілуй мою чорну дупу. Ок? Слава Україні!

– наголосив титулований тренер.