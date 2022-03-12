"Я с народом Украины"

В настоящее время Башир тренирует Владислава Сиренко. Он рассказал, что якобы его активно обсуждают потому, что он поддерживает Владимира Путина.

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Однако он это отрицал и раскритиковал президента России.

"Я обратил внимание, что в интернете распространяется ложная информация, что я поддерживаю или выражаюсь в поддержку действий так называемого президента Владимира Путина против украинского народа", – сказал Башир.

Для людей, распространяющих такую ​​глупость, я просто хочу сказать – фигня. Ок? Я с народом Украины, в этом нет никаких сомнений. Поцелуй меня в задницу, кто сказал, что я поддерживаю Владимира Путина. Ок? Поцелуй мою черную задницу. Ок? Слава Украине!

– подчеркнул титулованный тренер.