Потрібно менше таких переходів, – тренер Аталанти обурений трансферами у стилі Коваленка

Джерело:L'Eco di Bergamo
Італійська Аталанта нещодавно підписала контракт з Віктором Коваленком. Однак такі трансфери не надто влаштовують головного наставника Джана П'єра Гасперіні.
Головний наставник Аталанти Джан П'єр Гасперіні хоче бачити підсилення команди лише у вигляді готових до гри футболістів. Фахівця не влаштовують трансфери, коли гравці проходять період адаптації та не можуть відразу допомогти команді.
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Нещодавно один з лідерів Серії А поповнив свій склад українським півзахисником Шахтаря Віктором Коваленком, який за цей час провів на футбольному полі мізерну кількість часу, тому не встиг зарекомендувати себе у футболці Аталанти.
Наставник впевнений, що робити трансфер зараз недоцільно. Підсилити склад можна завдяки напрацюванням на тренуваннях команди.
Нам потрібні готові гравці, можливо, вже знайомі з чемпіонатом. Тут немає плутанини. Потрібно мати баланс у всіх зонах,
– заявив фахівець.
Гасперіні задоволений конкуренцією на позиції атакувальних гравців, але вісім футболістів на одній позиції – це занадто багато. Враховуючи те, що вже команду покинув 9-й атакувальний півзахисник Алехандро Гомес, який мав конфлікт з тренером. Гасперіні вимагає від керівництва клубу зменшити кількість трансферів, які відразу не підсилять склад.