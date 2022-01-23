Потрібно бути нещадним, – екстренер розповів, як Джошуа може побити Усика
Джерело:Boxing Social
Поки Ентоні Джошуа збирає волю в кулак перед реваншем з Олександром Усиком, Тоні Сімс, екстренер британця, знає, як можна зупинити українця. Колишній наставник Джошуа зробив цінну пораду британцю.
Екстренер Джошуа: Він може бути безжальним
Тоні Сімс, який працював з Джошуа у 2013 – 2015 роках, вважає, що британцю слід піти ва-банк проти Усика. Зокрема, він пропонує Ентоні влаштувати з українцем відкритий бій та використати потужність свої ударів.
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Що йому треба робити, щоб побити Усика? Потрібно бути нещадним. Потрібно провести спаринги із "правильними" бійцями. Він може бути безжальним. Потрібно бути агресивним, як Джордж Форман: проходити через удари суперника, щоби потужно пробити самому. Потрібно вийти у такому душевному настрої. Саме так і можна побити Усика,
– вважає Сімс.
Разом з тим, тренер віддав належне Усику. Сімс сказав, що українець "дуже хитрий, зі швидкими руками, важко вловимий".
Колишній коуч Джошуа пророкує важкий двобій для Ентоні.
"Думаю, в Ентоні буде найскладніший бій. Але, вважаю, в арсеналі він має все, щоб бити Усика. Потрібно просто виходити та бути нещадним. Бачу, за його словами, наскільки він мотивований", – резюмував Сімс.
Остання інформація про реванш Усик – Джошуа
- Перша зустріч Усика та Джошуа відбулася 25-го вересня 2021 року в Лондоні. Джошуа зазнав сенсаційної поразки та втратив титули WBO, WBA, IBF.
- Без жодних зволікань 32-річний британець активував опцію про реванш. За попередньою інформацією, другий бій між боксерами повинен відбутися навесні 2022 року.
- Едді Хірн, промоутер Джошуа, заявив, що до кінця січня команди планують затвердити дату поєдинку. Ймовірно, бій знову відбудеться у Великій Британії.