Визначилися потенційні суперники Шахтаря в кваліфікації Ліги чемпіонів

Донецький Шахтар за підсумками сезону посів друге місце в чемпіонаті України 2020/2021. Ця позиція дозволила "гірникам" потрапити в кваліфікацію Ліги чемпіонів на наступний сезон.

Донецька команда стартуватиме з третього кваліфікаційного раунду, тому для виходу в основну сітку турніру Шахтарю треба буде пройти двох суперників. Вже точно можна сказати, що віцечемпіон України буде сіяним в обох раундах кваліфікації за "Шляхом представників ліг".

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Можливі суперники

Першим суперником донеччан точно не стануть Бенфіка і московський Спартак. Таким чином, Шахтар має можливість битися з бронзовим призером Ліги 1 (тільки якщо ним стане Лілль або Монако), Генк або одним з переможців другого раунду – ПСВ, Галатасараєм, Селтіком, Рапідом або Штурмом, Спартою або Яблонцем, а також представником Данії (Мідтьюлландом, Брондбю або Копенгагеном).

Жеребкування третього кваліфікаційного раунду відбудеться 19 липня, а матчі – 3-4 і 10 серпня.