Потенційна загроза для Маліновського: Аталанта придбала футболіста на його позицію

Італійська Аталанта оголосила про покупку у Сассуоло івуарійського півзахисника Жеремі Бога, який може з успіхом зіграти, як на лівому фланзі атаки, так і в ролі центрального хавбека.

Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що контракт буде підписано на п'ять років. Аталанта заплатить за Бога приблизно 22 мільйони євро.

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На даний момент Бога перебуває в таборі збірної Кот-д'Івуару на Кубку африканських націй.

На Бога претендував Шахтар