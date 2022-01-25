Потенційна загроза для Маліновського: Аталанта придбала футболіста на його позицію
25 січня 2022 , 09:54Читать новость на русском
Джерело:ФК Аталанта
Італійська Аталанта оголосила про покупку у Сассуоло івуарійського півзахисника Жеремі Бога, який може з успіхом зіграти, як на лівому фланзі атаки, так і в ролі центрального хавбека.
Раніше італійські ЗМІ повідомляли, що контракт буде підписано на п'ять років. Аталанта заплатить за Бога приблизно 22 мільйони євро.
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На даний момент Бога перебуває в таборі збірної Кот-д'Івуару на Кубку африканських націй.
На Бога претендував Шахтар
- Цього сезону 25-річний півзахисник взяв участь у 12 матчах італійської Серії А, в яких віддав дві гольові передачі.
- Влітку минулого року футболіста прагнув придбати Шахтар, проте клуби не зійшлися у вартості трансфера.
- Сассуоло тренував нинішній наставник "гірників" Роберто Де Дзербі, який і хотів забрати футболіста з собою в Україну.