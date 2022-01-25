Ранее итальянские СМИ сообщали, что контракт будет подписан на пять лет. Аталанта заплатит за Бога около 22 миллионов евро.

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В настоящее время Бога находится в лагере сборной Кот-д'Ивуара на Кубке африканских наций.

На Бога претендовал Шахтер