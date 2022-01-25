Ранее итальянские СМИ сообщали, что контракт будет подписан на пять лет. Аталанта заплатит за Бога около 22 миллионов евро.

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В настоящее время Бога находится в лагере сборной Кот-д'Ивуара на Кубке африканских наций.

На Бога претендовал Шахтер

  • В этом сезоне 25-летний полузащитник принял участие в 12 матчах итальянской Серии А, в которых отдал две голевые передачи.
  • Летом прошлого года футболиста стремился приобрести Шахтер, однако клубы не сошлись в стоимости трансфера.
  • Сассуоло тренировал нынешний наставник "горняков" Роберто Де Дзерби, который и хотел забрать футболиста с собой в Украину.