Санкт-петербурзький Зеніт достроково став чемпіоном Росії. Анатолій Тимощук виплив на святкуванні у той час, коли в Україні окупанти влаштували справжній геноцид українського народу.

Верх цинізму від Тимощука

Колишній лідер збірної України Анатолій Тимощук довів, що є зрадником рідної країни. Колишній футболіст не лише не покинув країну-агресора після 24 лютого, а ще й разом із командою відсвяткував чемпіонство Зеніта, пише 24 канал.

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Тимощук, який бив себе у груди, називаючи патріотом України, щиро радів золотим нагородам російського клубу. Анатолій посилав комусь на трибуни сердечка. Також зробив на пам'ять декілька світлин з кубком.

Тимощук із 2017 року працює у тренерському штабі Зеніта. До цього у ролі футболіста грав за санкт-петербурзьку команду.

З 24 лютого не промовив ні слова про повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Тимощук став справжнім вигнанцем у рідній країні, коли його батько вступив у тероборону рідного Луцька.

Відзначимо, що за свою мовчазну позицію Тимощук вже поплатився. 31 березня Анатолія позбавили звання "Почесного жителя міста Луцька". Ще раніше у Тимощука забрали усі титули та ліцензії тренера рівня Pro, виданої Центром ліцензування УАФ.