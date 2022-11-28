Португалія – Уругвай: онлайн-трансляція матчу ЧС-2022

Португалія та Уругвай зіграють в понеділок, 28 листопада, матч чемпіонаті світу 2022. У цьому матчі Португалія може достроково забезпечити собі вихід в 1/8 фіналу. Гра розпочнеться о 21:00.

Португалія на ЧС-2022 стартувала не з надто впевненої перемоги над Ганою. Матч закінчився з рахунком 3:2, а всі п'ять голів було забито в другому таймі. Хоча ганці були близькі до того, щоб і врятувати нічию в цьому матчі.

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Уругвай зіграв ще менш переконливо – безгольова нічия проти Південної Кореї. При цьому обидві команди за гру не завдали жодного удару в площину воріт. Хоча уругвайці двічі влучили в каркас воріт.

Якщо Португалія в цьому матчі здобуде перемогу, то команда набере шість очок і точно гарантує собі вихід в плей-офф чемпіонату світу 2022.

Онлайн-трансляція матчу Португалія – Уругвай