Португалия на ЧМ-2022 стартовала не из слишком уверенной победы над Ганой. Матч закончился со счетом 3:2, а все пять голов были забиты во втором тайме. Хотя ганцы были близки к тому, чтобы спасти ничью в этом матче.

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Уругвай сыграл еще менее убедительно – безголевая ничья против Южной Кореи. При этом обе команды за игру не нанесли ни одного удара в створ ворот. Хотя уругвайцы дважды попали в каркас ворот.

Если Португалия в этом матче одержит победу, то команда наберет шесть очков и точно гарантирует себе выход в плей-офф чемпионата мира-2022.

Важно! Матч Португалия – Уругвай доступен для просмотра вживую на сайте "Суспильне Спорт" и на местных телеканалах "Суспильного". Сайт 24 канала проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Португалия – Уругвай для тех, кто не имеет возможности просмотреть его на этих платформах.

Онлайн-трансляция матча Португалия – Уругвай