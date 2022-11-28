Португалія на ЧС-2022 стартувала не з надто впевненої перемоги над Ганою. Матч закінчився з рахунком 3:2, а всі п'ять голів було забито в другому таймі. Хоча ганці були близькі до того, щоб і врятувати нічию в цьому матчі.

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Уругвай зіграв ще менш переконливо – безгольова нічия проти Південної Кореї. При цьому обидві команди за гру не завдали жодного удару в площину воріт. Хоча уругвайці двічі влучили в каркас воріт.

Якщо Португалія в цьому матчі здобуде перемогу, то команда набере шість очок і точно гарантує собі вихід в плей-офф чемпіонату світу 2022.

Важливо! Матч Португалія – Уругвай доступний для перегляду наживо на сайті "Суспільне Спорт" та на місцевих телеканалах "Суспільного". Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Португалія – Уругвай для тих, хто не має змоги переглянути його на цих платформах.

Онлайн-трансляція матчу Португалія – Уругвай