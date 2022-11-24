Перший тайм матчу між збірними Гани та Португалії закінчився без забитих голів. І в португальців було вкрай мало моментів, щоб забити. У їх суперників – жодного.

У другому таймі на 65-й хвилині атака португальців закінчилася тим, що Роналду вривався у штрафний майданчик. Його намагався випередити захисник збірної Гани. І після цього Роналду впав. Арбітр одразу вказав на 11-метрову позначку, навіть не переглянувши момент на відеоповторі. Хоча повтор моменту показав, що призначення пенальті є доволі сумнівним – обоє майже одночасно зіграли в м'яч, і незначного дотику до Роналду виявилося достатньо, щоб португалець впав на газон.

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Виконувати пенальті пішов сам Роналду. Він потужно пробив ліворуч від себе. Голкіпер вгадав кут удару, але до м'яча не дотягнувся.

Нове досягнення Роналду

Роналду, забивши гол у ворота Гани на ЧС-2022, став першим футболістом, який відзначився на п'яти чемпіонатах світу. Але цей гол у ворота Гани – лише восьмий для нього на Мундіалях, і чотири з них він забив саме з пенальті.

Вперше він відзначився у 2006 році на турнірі в Німеччині. Але єдиний гол – з пенальті у ворота Ірану. У 2010 році – теж лише один гол – у ворота Північної Кореї.

У 2014 році в Бразилії – знову лише один гол. Цього разу не з пенальті, але у ворота Гани, як і в 2022 році.

І лише у 2018 році він забив чотири голи. Три з них – у ворота іспанців. Ще один гол він тоді забив Марокко.

Відео голу Роналду у ворота Гани