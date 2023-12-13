Сікан не підвів: форвард Шахтаря забив свій четвертий гол в Лізі чемпіонів – відео

Донецький Шахтар в матчі проти Порту бореться за путівку до плей-оф в Лізі чемпіонів. Лише перемога забезпечить "гірникам" участь у найпрестижнішому єврокубку.

Донецький Шахтар дуже легко пропустив в дебюті матчу проти Порту. На 9-й хвилині у порожні ворота Різника м'яч закотив Галено після пасу Еванілсона, пише 24 Канал.

До теми Порту – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

"Гірники" відповіли схожим голом на 29-й хвилині поєдинку. Олександр Зубков свій прохід правим флангом завершив прострілом у штрафний майданчик Порту. На ударній позиції опинився Данило Сікан, який пробив вже по порожнім воротам.

Після перегляду ВАР арбітр вказав на центр поля.

Відео голу Сікана

До речі, це вже четвертий гол форварда Шахтаря Данила Сікана в поточному розіграші Ліги чемпіонів.