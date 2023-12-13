Порту у фестивалі голів вибило Шахтар із Ліги чемпіонів: яскравий відеоогляд

У середу, 13 грудня, відбувся ключовий матч 6-го туру групового раунду Ліги чемпіонів у квартеті "Н". Порту приймало Шахтар.

Порту – Шахтар 5:3

Голи: Галену, 9, 43, Таремі, 62, Еустакіо, 73 (авт.), Пепе, 76, Консейсау, 82 – Сікан, 29, Егіналду, 88

До останнього туру обидва колективи боролись за путівку у плей-оф Ліги чемпіонів. У "гірників" були свої образи перед матчем за поразку 1:3 ще у першому турі. Тоді єдиний гол у зустрічі забив Кевін Келсі, повідомляє 24 Канал.

До теми Порту – Шахтар: онлайн-трансляція матчу за вихід у плей-оф Ліги чемпіонів

Маріно Пушич виставив найсильніший склад на ключовий матч проти Порту.

Вже на 2-й хвилині Різник парирував удар головою від Таремі. Перший небезпечний момент у матчі створили господарі поля.

Вже через 5 хвилин Різник вже грубо помилився під натиском форвард та віддав передачу у ноги суперника. Однак удар Еустакіо прийняв на себе Ракіцький.

Але гол від Порту таки назрів. На 9-й хвилині невпевнена гра у захисті "гірників" закінчилась голом від Галену, який просто зайшов із м'ячем у володіння Різника. Порту швидко повело у рахунку 1:0.

Відео першого голу Галену

Матч продовжував йти під контролем португальського колективу. Шахтар відповів ударом головою від Сікана після подачі зі стандарту. М'яч пролетів над поперечиною.

"Кротам" не вдавалось подовгу контролювати м'яч через високий пресинг від суперника. Другий гострий момент від українського клубу був у середині першого тайму, коли "гірники" швидко вийшли у контратаку.

Голкіпер Порту кулаком зіграв на другому поверсі, але м'яч відлетів прямо у ноги Зубкова, той скинув під удар Гочолеішвілі, постріл якого потягнув Кошта.

ВАР на стороні "гірників"

За 15 хвилин до свистка на перерву Шахтар зрівняв рахунок у поєдинку. Зубков прострілив на Сікана, а тому нічого не залишалось, як забити у порожні ворота. Спершу суддя зафіксував офсайд. Але після відеоповтору змінив своє рішення, вказавши на центр поля.

Цей гол доводить футболістам Порту, що завжди слід грати до кінця. Донеччани зробили рахунок рівним 1:1.

Відео голу Сікана

Порту відповіло ударом Галену, якого захист "кротів" залишив на самоті перед воротами Різника, який міцно зафіксував м'яч у руках.

Порту розізлилось після зарахованого голу "гірників". Під завісу першого тайму Галено оформив дубль. Знову бразилець стає злим чарівником у матчі проти Шахтаря. Галено потужно приклався по воротах "кротів" та вдруге у поєдинку вивів Порту уперед 2:1.

Відео другого голу Галену

Повний контроль господарів

Як і на старті першого тайму, Різник потягнув удар Таремі.

Порту притиснув "гірників" на власній частині поля. Високий пресинг знову привів до помилки Шахтаря під час контролю м'яча у центрі поля. Господарі перехопили м'яч, який дійшов до Таремі, той потужним ударом прошив сітку воріт Різника, у якого майже не було шансів потягнути такий сильний постріл під поперечину. Порту зробив рахунок 3:1.

Як забив Таремі: дивіться відео

І знову "кроти" не найкращим чином контролювали м'яч під тиском суперника. Матвієнко втратив м'яч поблизу центра поля, який закінчився ударом по горобцях від Таремі.

Донеччани відповіли голом. Сікан виграв боротьбу на другому поверсі та самотужки створив взяття воріт. Данило прострілив вздовж воріт господарів. М'яч на шляху до іншого гравця "кротів" знайшов груди Еустакіо – 3:2.

Відео автоголу Еустакіо

Однак лише три хвилини протримався цей рахунок. Пепе виграв боротьбу у Степаненка та в один дотик пробив з-під капітана Шахтаря. На жаль, Різник дістав м'яч лише за лінією воріт – 4:2.

Минуло ще шість хвилин, як господарі довели рахунок до розгромного 5:2. Відзначився син головного тренера Порту Консейсау.

Матч закінчився голом від Егіналду, якому вистачило лише дві хвилини на полі після заміни Зубкова.

Порту розбило Шахтар та здобуло путівку у плей-оф Ліги чемпіонів. Натомість Шахтар для себе євровесну продовжить у Лізі Європи.