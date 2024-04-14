"Ірискам" знову може загрожувати зона вильоту. Штраф стосується статусу певних витрат, пов'язаних з будівництвом нового стадіону "Брамлі-Мур Док".

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Третій штраф для Евертона

Є припущення, що "іриски" не отримають штраф, пов'язаний з витратами стадіону, до наступного сезону.

Евертон перевищив допустимий поріг збитків за трирічний період до сезону-2022/2023 на 16,6 мільйона фунтів стерлінгів, за що 8 квітня вже вдруге був позбавлений очок. Проте клуб наголошує, що 6,5 мільйонів з цієї суми не повинні бути віднесені на рахунок фінансового фейр-плею, оскільки вони повинні бути підтверджені аудитом на рахунках стадіону, а не зареєстровані як збитки.

Поки що очікується слухання цього питання, але це може призвести до ще одного зняття очок, коли команда вже перебуває в скрутному положенні.

Нагадаємо. До цього з Евертона вже двічі знімали очки за фінансовий фейр-плей. Загалом команда вже втратила 8 пунктів і перебуває на межі вильоту з АПЛ, з якої Евертон ще ні разу не опускався.

Наразі Евертон посідає 16 місце в турнірній таблиці, набравши 27 очок. Наступний матч "іриски" зіграють з Челсі, в якому грає ще один українець Михайло Мудрик. Поєдинок відбудеться 15 квітня о 22:00.