Футболіст Інтера зняв шорти з суперника у матчі Ліги чемпіонів: кумедне відео

У вівторок, 14 березня, Порту приймало Інтер у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок не запам'ятався голами, яких не було, а кумедним епізодом.

В одному з моментів боротьба за м'яч привела до смішного епізоду. Дензел Дюмфріс спробував цікавим чином зупинити суперника, який виграв боротьбу за м'яч, пише 24 канал.

Детальніше про гру Інтер зумів вийти у чвертьфінал Ліги чемпіонів, вибивши з турніру Порту

Боротьба є – шортів немає

Захисник Інтера вже у падінні зачепився за шорти нападника Вендерсона Галено та зняв їх із нього. Форвард Порту залишився на футбольному полі лише у трусах.

Такий епізод неабияк розсмішив футбольних фанатів. Оборонець "нерадзуррі" показував арбітру, що нічого не зробив. Натомість Галено просив суддю показати порушнику хоча б жовту картку.

Футболіст Інтера зняв шорти з суперника: дивіться відео

Нагадаємо, що матч-відповідь закінчився без забитих голів. Порту розписало нульову мирову вдома проти Інтера. Отже, італійський клуб крокує у чвертьфінал Ліги чемпіонів, адже перший поєдинок закінчився мінімальною перемогою Інтера 1:0. Єдиний та переможний гол забив Ромелу Лукаку.

14 березня визначився ще один чвертьфіналіст ЛЧ. Ним стало Манчестер Сіті, яке у другій зустрічі знищило РБ Лейпциг 7:0 після 1:1 у Німеччині.