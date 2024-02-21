Кривдник Шахтаря приніс перемогу Порту у протистоянні з Арсеналом: відео фантастичного голу

У середу, 21 лютого, відбувся перший матч 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між командами Порту та Арсенал. Переможний гол господарі забили у компенсований час.

Порту – Арсенал 1:0

Гол: Галено, 90+4

У заявці "канонірів" на матч з Порту знову був відсутній Олександр Зінченко. Український захисник продовжує перебувати в лазареті після ушкодження литкового м'яза, пише 24 Канал.

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У першому таймі Арсенал більше володів м'ячем. Проте найнебезпечніший момент створили футболісти Порту. На 21-й хвилині поєдинку на ударній позиції опинився бразилець Галено. Кривдник Шахтаря ударом в один дотик перевірив міцність стійки, а на добиванні м'яч просвистів повз ворота.

Відео епічних промахів Галено

На перерву команди пішли без забитих голів. У другій половині зустрічі сценарій не змінився. Було очевидно, що суперники віддали перевагу дисциплінованій грі в обороні. По-справжньому небезпечних моментів бракувало.

Мікель Артета за допомогою замін спробував пожвавити гру в атаці. Проте академічний стиль гри не змінився практично до фінального свистка.

Здавалося, що матч завершиться внічию. Однак на 4-й компенсованій хвилині Галено завдав фантастичного удару з далекої відстані.

Відео голу Галено

1:0 – господарі поля вирвали перемогу у першому матчі протистояння.

Матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Арсенал – Порту відбудеться в Лондоні 12 березня.

Відеоогляд матчу Порту – Арсенал