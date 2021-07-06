Порносайт Stripchat направив президенту каталонців Жоану Лапорте лист, в якому запропонував 10 мільйонів доларів для фінансування операції з гравцем. Натомість Барселона повинна зробити цю платформу основним стрімінговим партнером в сезоні-2021/22.

До слова Барселона намагається втримати Мессі: аргентинець поставив фінансовий ультиматум

"Як завзятий футбольний фанат, я знаю, що Барселона шукає кошти, які дозволили б їй продовжити контракт з її обличчям – Ліонелем Мессі. Буде шкода, якщо Лео, провівши в клубі 20 років, піде.

Щоб допомогти з фінансовою стороною угоди, я б хотів запропонувати 10 мільйонів доларів за право бути основним стрімінг-партнером клубу в найближчому сезоні", – зазначив у листі віцепрезидент сервісу Макс Беннетт.

Довідка. Stripchat спеціалізується на якісних стрімах для дорослих, і щомісячна аудиторія по всьому світу складає 420 мільйонів фанатів.

Мессі став вільним агентом