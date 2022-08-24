Олександр Усик опублікував відео з привітанням в себе в інстаграм.

"Нація нескорених почала свою історію вже багато років тому, борючись за свободу. Вони кажуть що це неможливо. Ми не віримо тим словам. Небесам Ми віримо, Слава Україні", – йдеться в описі до відео.

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У самому відео Усик привітав Україну з Днем Незалежності.

"Україно, рідненька, з Днем Незалежності. Процвітання тобі, сили та радості. Ти процвітаєш і ти будеш процвітати, бо в тебе є народ, який бореться за тебе, який не жаліє свого життя", – заявив Усик.

Також він привітав і всіх українців.

"Кожному українцю хочу побажати здоров'я, сили та радості. Ми боремося за свою незалежність, і ми будемо продовжувати це. А доки б'ється наше серце, слава Богу за все. Слава Україні! з Днем Незалежності України!", – сказав Усик.